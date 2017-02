Pizzi voltou ontem a não se treinar no relvado. Ao que foi possível apurar, o polivalente médio limitou-se a cumprir tratamento à lesão no pé direito sofrida no último embate com o V. Setúbal, no Estádio do Bonfim, aproveitando para gerir também o esforço por vir sendo o segundo jogador mais utilizado no plantel encarnado, apenas atrás de Nélson Semedo.Neste contexto, o camisola 21 mantém-se em dúvida para a receção ao Nacional do próximo domingo. Na prática, o jogador está em contrarrelógio para poder marcar presença no dito embate com os insulares e o cenário até está complicado para Rui Vitória compor o ‘miolo’. É que André Horta, outra opção direta para a posição 8, também está em dúvida e, caso não fique disponível, Samaris é a única hipótese que resta para formar dupla com Fejsa.