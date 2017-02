No dia em que o Benfica celebra o 113º aniversário, Pizzi completa hoje dez anos do primeiro jogo que realizou frente a uma equipa do escalão principal do futebol português – o Belenenses –, em encontro da Taça de Portugal. O então jovem de 17 anos havia sido lançado na equipa principal do Bragança em janeiro de 2007, diante do Marco, também para a Taça de Portugal.Natural de Bragança, o médio foi lançado pelo técnico Lopes da Silva a 12 minutos do final desse encontro dos quartos-de-final, que a formação comandada por Jorge Jesus venceu, por 2-1. O Belenenses haveria de chegar à final, perdendo-a para o Sporting, de Paulo Bento, por 0-1. Jesus, assinale-se, levaria o futebolista para a Luz, em 2014/15. Eliseu estava na equipa do Restelo e foi suplente utilizado.Num desafio marcado pela revolta dos transmontanos, pela invalidação do 2-2, em período de compensação, Pizzi foi avaliado com nota 1 por. "Chegou tarde a um cruzamento". Com 17 partidas e quatro golos na competição, o camisola 21 procura a primeira Taça de Portugal, único troféu nacional que ainda não tem.