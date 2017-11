Continuar a ler





Futuro



"Conheço bem este grupo de trabalho que, tal como o staff, tem muita qualidade. Tem uma mentalidade muito forte. Demonstrámos isso nos últimos anos. Vamos continuar focados nas provas nacionais e acho que isso não vai abalar a nossa qualidade. Vamos demonstrar isso no próximo jogo, que é vencer o V. Setúbal, que é isso que queremos." "Entrámos com vontade de ganhar para continuar a sonhar com o apuramento. Sabíamos que as contas estavam complicadas, mas matematicamente era possível e entrámos com esse espírito. Não entrámos bem no jogo, o CSKA fez um golo que acabou por nos deitar um bocado abaixo. A reação foi boa. Infelizmente não conseguimos pôr em prática, nesta Champions, toda a nossa qualidade que este plantel tem, que realmente é muita. Estamos tristes e estamos de cabeça em baixo, mas certamente já vamos levantá-la para o próximo jogo.""Conheço bem este grupo de trabalho que, tal como o staff, tem muita qualidade. Tem uma mentalidade muito forte. Demonstrámos isso nos últimos anos. Vamos continuar focados nas provas nacionais e acho que isso não vai abalar a nossa qualidade. Vamos demonstrar isso no próximo jogo, que é vencer o V. Setúbal, que é isso que queremos."

"Não estamos felizes com o que aconteceu. Cinco jogos e zero pontos não faz parte da imagem do Benfica. Todos os jogadores e todo o staff técnico queriam fazer mais, e queriam ter conseguido os nosso objetivos, mas não foi possível. Agora temos é de nos focar nas provas nacionais. É isso que nos resta. Temos muitos objetivos e muitas coisas para ganhar pela frente. Temos de nos focar já no jogo com V. Setúbal para a Liga, que é um dos nossos objetivos."