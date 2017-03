A duas semanas da disputa do clássico com o FC Porto , que pode ser determinante na definição do campeão nacional 2016/17, o médio Pizzi continua em risco de exclusão, depois de esta segunda-feira ter escapado, uma vez mais, ao cartão amarelo. Desta forma, na próxima ronda, diante do P. Ferreira, o 21 entrará em campo com a pressão adicional de ter de escapar aos cartões, sob pena de falhar esse encontro decisivo com os dragões.Titular e grande referência da zona intermediária dos encarnados, o internacional português viu o quarto amarelo em novembro, na 10.ª jornada, precisamente diante do FC Porto, estando desde então a escapar à sanção pela primeira série de admoestações. Pelo meio, recorde-se, Pizzi foi expulso por acumulação de amarelos, diante do Rio Ave.Para lá de Pizzi, os encarnados entram na jornada prévia ao clássico com o peruano André Carrillo em perigo de exclusão, sendo que o caso de La Culebra é menos 'complicado', já que não é um habitual titular para Rui Vitória. Um estatuto totalmente diferente daquele que tem Pizzi...

Autor: Fábio Lima