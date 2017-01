A ficha disciplinar do Benfica para a deslocação a Guimarães está limpa, e o único jogador que continua à beira da exclusão por acumulação de cartões amarelos é Pizzi (quatro).O internacional português, de 27 anos, já está nesta situação há algumas semanas e, no último jogo relativo à Liga NOS com o Rio Ave, chegou a ser admoestado. De forma a assegurar a presença na partida com o V. Guimarães, o médio acabou por provocar o segundo cartão amarelo já nos instantes finais do desafio e, assim, acabou por ver a cartolina vermelha.Desta forma, de acordo com os regulamentos, o camisola 21 das águias acabou por ser castigado com um jogo, uma penalização que foi cumprida no encontro da Taça CTT, frente ao P. Ferreira. Após todo este processo, Pizzi continua em ‘perigo’, como já estava antes da partida com o Rio Ave.