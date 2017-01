O árbitro Nuno Almeida viu-se obrigado a mostrar três amarelos (Nélson Semedo, Lindelöf e Bruno Gaspar), poupando, assim, os cinco jogadores que se encontravam em risco de falhar a próxima partida no caso de serem admoestados. Desta forma, Pizzi, do lado do Benfica, e Josué, Hurtado, Raphinha e Soares vão estar à disposição de Rui Vitória e Pedro Martins para o próximo jogo do campeonato. De recordar que o Benfica recebe o Boavista e o Vitória desloca-se a Santa Maria da Feira.