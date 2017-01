Pizzi voltou a ser preponderante em mais um triunfo do Benfica, frente ao Tondela, ao apontar os dois primeiros golos da vitória (4-0) que permitiu às águias voltar a aumentar para quatro pontos a distância para o segundo classificado, FC Porto. Contudo, o médio das águias realça que o mais importante foi a soma dos três pontos.

"É bom marcar, mas mais importante foi a vitória e a atitude da equipa", destacou, em declarações à BTV, no final do encontro em que foi eleito o melhor jogador pelos adeptos do clube da Luz.

Pizzi bisou na baliza do topo Sul, o que se tem tornado um hábito esta temporada. Algo que Pizzi desvaloriza. "O importante é ajudar e poder marcar, seja em que baliza for. Mas é bom sentir o apoio dos adeptos daquele lado", reconheceu, após a partida em que igualou os 11 golos apontados na época 2010/11, aquele que era, até ontem, o melhor registo no capítulo ofensivo.

