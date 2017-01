Titular na última deslocação das águias ao terreno do V. Guimarães, Pizzi deverá ser poupado no regresso dos encarnados à Cidade Berço, desta feita a contar para a Taça CTT. À partida, Rui Vitória irá aproveitar para gerir o esforço do internacional no jogo de amanhã, até porque aos tricampeões nacionais basta um empate para garantir o apuramento para a ‘final-four’. Para além disso, o técnico benfiquista tem em carteira opções viáveis para a posição, como é o caso de André Horta, em busca do melhor ritmo.