Rui Vitória tem conseguido gerir com sucesso a condição física dos seus jogadores. Amanhã, diante do Tondela, o técnico do Benfica terá ainda de ter algumas cautelas em relação à folha disciplinar, pois os seus dois jogadores mais utilizados, Nélson Semedo e Pizzi, estão à beira de exclusão pela acumulação de cartões.

A situação do médio não é nova, pois está a ser gerida desde a 10ª jornada, quando o Benfica defrontou o FC Porto. O internacional português, de 26 anos, só viu um novo amarelo na receção ao Rio Ave e, na altura, conseguiu contornar o problema, provocando a respetiva expulsão por cartões amarelos, cumprindo assim o castigo na Taça CTT, frente ao Paços de Ferreira. O jogo com os castores, até à data, foi o único em que o camisola 21 não participou.

Continuar a ler

Já Nélson Semedo, que é o jogador com mais minutos de utilização (2.597), vai viver esta situação pela primeira vez desde que é titular na Luz. A recuperação de Eliseu já permite a Rui Vitória voltar a deslocar André Almeida para a direita, para colmatar uma eventual ausência do jovem.

Após a visita do Tondela à Luz, ainda não está definido o próximo jogo das águias na Liga. Se o Benfica eliminar o Moreirense na meia-fianl da Taça CTT, apurando-se para a final, as partidas com o V. Setúbal, fora, e o Nacional, em casa, serão remarcados.

Médio ‘poupado’ na Taça de Portugal



Pizzi tem-se revelado um dos homens de quem Rui Vitória não prescinde, e a prova disso é a utilização do médio em todos os jogos em que este se encontrava disponível. Ainda no último encontro, diante do Leixões, equipa da 2.ª Liga, o técnico efetuou várias mexidas no onze, mas não deixou o médio de fora. Contudo, decidiu ‘poupar’ o jogador e, ao contrário do que é habitual, substituiu-o ao intervalo, para colocar em campo André Horta. Isto, numa altura em que o Benfica vencia por 3-1 e o jogo parecia controlado. Com uma utilização acima da média e quando estamos a meio do campeonato, surgem as naturais preocupações com a condição física. E Pizzi terá, certamente, uma atenção especial.