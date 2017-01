Pizzi assume influência comprovada no seio da equipa e Rui Vitória também não tem prescindido, naturalmente, desse contributo. A ponto de o médio só ter falhado até ao momento um jogo oficial das águias, e precisamente o realizado com o P. Ferreira na Taça CTT, uma vez que estava castigado – fora expulso na receção do campeonato ao Rio Ave. Ao todo, o jogador participou em 27 embates, estando no topo desta hierarquia, com mais um do que Nélson Semedo. O lateral-direito soma, porém, mais minutos de competição (2.332, contra 2.219). De resto, Pizzi está a meros três golos de igualar o seu melhor registo neste particular, assinalado ainda ao serviço do P. Ferreira, com os 11 tentos celebrados na campanha 2010/11.