De resto, do lado do Borussia Dortmund, o campeão da Europa Raphaël Guerreiro é o único jogador do clube alemão também em risco de falhar a contenda da segunda mão, agendada para o próximo dia 8 de março, no Signal Iduna Park. Já o grego apenas foi utilizado em três partidas – atuou nas receções a Besiktas e D. Kiev e na deslocação ao campo do referido emblema turco, mas arrancando sempre como suplente – e foi admoestado logo nas duas primeiras participações.De resto, do lado do Borussia Dortmund, o campeão da Europa Raphaël Guerreiro é o único jogador do clube alemão também em risco de falhar a contenda da segunda mão, agendada para o próximo dia 8 de março, no Signal Iduna Park.

Pizzi e Samaris estão proibidos de ver cartões amanhã se quiserem estar disciplinarmente aptos a marcar presença no jogo da segunda mão destes oitavos-de-final da Champions, já no terreno do Borussia Dortmund. Os dois jogadores estão em risco de exclusão e já sabem que terão de ter cuidado para não verem o árbitro Nicola Rizzoli ir ao bolso para agarrar em cartolinas.Totalista até ao momento na presente edição da prova, o internacional português viu cartões amarelos nas duas últimas jornadas da fase de grupos, contra Besiktas, fora, e Nápoles, em casa.