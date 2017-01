Pizzi está a realizar a melhor época da sua carreira a todos os níveis. E a tendência é para melhorar, já que o último jogo da Taça CTT, diante do V. Guimarães, comprovou uma evidência: para Rui Vitória é o 21 e mais dez. Sem tempo para descansar, o internacional português, de 26 anos, é peça fundamental na manobra da equipa encarnada e só falhou um dos 29 jogos do Benfica, e por castigo.Note-se que, no total, só em duas ocasiões Pizzi não foi titular. Aconteceu nos jogos da Taça de Portugal, frente ao 1º de Dezembro e Real, onde o treinador optou por dar minutos a jogadores menos utilizados – viria a entrar no decorrer dos desafios. De fora só ficou na Taça CTT, com o P. Ferreira, e devido a castigo. Uma expulsão que o afastou da Taça CTT, mas que o colocou nas contas da Liga, onde continua a gerir os quatro cartões amarelos que o deixam à beira da exclusão.