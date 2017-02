Continuar a ler

Confrontado com as dificuldades que a equipa de Rui Vitória sentiu após o golo marcado, Pizzi garantiu que essa era uma realidade para a qual os seus companheiros estavam preparados.



"Sabíamos que o Borussia iria criar oportunidades, porque tem excelentes jogadores, de qualidade, rápidos e que executam muito bem. Obviamente que as oportunidades iam acabar por surgir", reconheceu o internacional português, não deixando de elogiar a atuação de Ederson.



"O Ederson acabou por fazer uma excelente exibição, mas é de referir a atuação de toda a equipa, de toda a entreajuda, desde o primeiro momento, e foi um boa vitória. Para nós, o objetivo era não sofrer golos. Conseguimo-lo e estamos muito felizes com este resultado", reiterou o médio do Benfica, deixando no ar a ideia de que, no jogo da segunda mão, a 8 de março, na Alemanha, a estretégia será semelhante à utilizada na Luz.



"O mais importante é tentar não sofrer golos. Sabemos das dificuldaedes que vamos encontrar lá, com um ambiente bastante complicado, mas agora é tempo de festejar, de celebrar esta boa vitória e, quando chegar o próximo jogo, pensaremos na estratégia e como não sofrer golos para passar a próxima fase", concluiu Pizzi, em declarações à 'SportTV'



Posteriarmente, na 'flash-interview' da RTP, o médio encarnado aceitou falar da sua condição física, para desvalorizar a desconfiança de que tem sido alvo.



Pizzi destacou esta terça-feira a importância de o Benfica não ter 'encaixado' qualquer golo no jogo da primeira mão dos oitavos-de-final dos Liga dos Campeões, diante do Borussia Dortmund, que terminou com uma vitória da equipa da Luz, por 1-0."Foi um resultado muito positivo. Desde o primeiro momento que queríamos a vitória e tentar não sofrer golos. Defrontámos uma grande equipa, que tem muita qualidade do meio-campo para a frente e soubemos sofrer", sublinhou o médio encarnado, insistindo que "foi uma grande vitória", porque o Benfica viaja para a Alemanha "com um golo marcado e zero sofridos".

Autores: Alexandre Moita e João Lopes