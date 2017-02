Pizzi foi homenageado pelo Município de Bragança, num evento no qual não marcou presença, fruto dos compromissos profissionais, mas não deixou de enviar um vídeo, no qual deixou uma mensagem a todos brigantinos."Apesar de não estar presente, não esqueço a minha cidade e as minhas origens", começou por referir o benfiquista que foi representado na cerimónia pelo pai Fernando Fernandes, e enalteceu aquilo que considera ser uma "vitória" pessoal: "Vocês sabem que valorizo sempre a vitória coletiva, mas esta é uma vitória minha, individual. Agradeço a todos os brigantinos".Além do benfiquista, também o ciclista Ricardo Vilela foi agraciado pela Câmara Municipal de Bragança.

Autor: Susana Madureira