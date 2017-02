Continuar a ler

A evolução dos tratamentos nos próximos será decisiva para uma tomada de decisão por parte de Rui Vitória que, para domingo, também terá de ter em atenção a condição física de Pizzi.



Alternativas



A primeira opção para render Pizzi tem sido André Horta, mas o jovem também está em dúvida devido a um traumatismo na grelha costal direita. A recuperação afigura-se complicada e, caso Pizzi também não recupere, Rui Vitória terá de improvisar. Samaris, André Almeida e o reforço Filipe Augusto são os três principais candidatos para lutarem por uma vaga no onze.



Os problemas de Rui Vitória vão além de Pizzi, André Horta e Jiménez (ver peça abaixo). O técnico das águias também continua sem ter Grimaldo, Lisandro López e Salvio à sua disposição, uma vez que o trio permanece lesionado e limitado ao trabalho de ginásio. O lateral-esquerdo, a ausência mais prolongada do plantel encarnado – não joga desde 1 de novembro –, encontra-se a recuperar da cirurgia à parede abdominal, ao passo que o extremo argentino falhou a deslocação ao Bonfim devido a uma entorse no tornozelo direito. Por seu turno, o central alviceleste saiu lesionado do embate com o Moreirense, nas ‘meias’ da Taça CTT, no qual sofreu um traumatismo da tíbia esquerda. Refira-se que, depois de disputar oito jogos em janeiro, o Benfica prepara-se para um fevereiro com somente cinco partidas, sendo que quatro são na Luz. A evolução dos tratamentos nos próximos será decisiva para uma tomada de decisão por parte de Rui Vitória que, para domingo, também terá de ter em atenção a condição física de Pizzi.A primeira opção para render Pizzi tem sido André Horta, mas o jovem também está em dúvida devido a um traumatismo na grelha costal direita. A recuperação afigura-se complicada e, caso Pizzi também não recupere, Rui Vitória terá de improvisar. Samaris, André Almeida e o reforço Filipe Augusto são os três principais candidatos para lutarem por uma vaga no onze.Os problemas de Rui Vitória vão além de Pizzi, André Horta e Jiménez (ver peça abaixo). O técnico das águias também continua sem ter Grimaldo, Lisandro López e Salvio à sua disposição, uma vez que o trio permanece lesionado e limitado ao trabalho de ginásio. O lateral-esquerdo, a ausência mais prolongada do plantel encarnado – não joga desde 1 de novembro –, encontra-se a recuperar da cirurgia à parede abdominal, ao passo que o extremo argentino falhou a deslocação ao Bonfim devido a uma entorse no tornozelo direito. Por seu turno, o central alviceleste saiu lesionado do embate com o Moreirense, nas ‘meias’ da Taça CTT, no qual sofreu um traumatismo da tíbia esquerda. Refira-se que, depois de disputar oito jogos em janeiro, o Benfica prepara-se para um fevereiro com somente cinco partidas, sendo que quatro são na Luz.

A participação de Pizzi para o encontro com o Nacional, agendado para domingo, ainda é uma incógnita. O internacional português, de 27 anos, foi poupado do treino devido a uma forte inflamação no pé direito, sofrida no jogo com o V. Setúbal.A cinco dias do próximo jogo do campeonato, a recuperação do camisola 21 é a grande preocupação dos responsáveis encarnados. O médio é o elemento com mais participações em jogos oficiais na presente temporada e, como é natural, já não disfarça claros sinais de fadiga que estão a ser geridos pela equipa técnica. No Bonfim, o futebolista jogou em esforço desde o início da segunda parte, mas só foi rendido ao minuto 81. Este sacrifício teve custos que foram bem visíveis no pé do atleta no final do encontro.

Autores: João Soares Ribeiro e Pedro Gonçalo Pinto