Continua em risco de falhar próximo jogo



Pizzi vem escapando ao cartão amarelo há meia dúzia de jornadas, mas segue naturalmente em risco de exclusão se for admoestado no embate de amanhã com o Sp. Braga. Basta um cartão amarelo para o internacional português se ver afastado da jornada seguinte do campeonato, neste caso a receção ao Chaves. O médio tem sido, de resto, imprescindível para Rui Vitória. Para além de Pizzi, o técnico benfiquista terá de preocupar-se também com Nélson Semedo, que com quatro amarelos está igualmente ‘tapado’. Pizzi vem escapando ao cartão amarelo há meia dúzia de jornadas, mas segue naturalmente em risco de exclusão se for admoestado no embate de amanhã com o Sp. Braga. Basta um cartão amarelo para o internacional português se ver afastado da jornada seguinte do campeonato, neste caso a receção ao Chaves. O médio tem sido, de resto, imprescindível para Rui Vitória. Para além de Pizzi, o técnico benfiquista terá de preocupar-se também com Nélson Semedo, que com quatro amarelos está igualmente ‘tapado’.

Em branco há perto de um mês, Pizzi tem amanhã um bom contexto para poder abraçar a melhor época da sua carreira no que a golos diz respeito – falta-lhe apenas um para bater os 11 alcançados em 2010/11. O médio, de 27 anos, volta a uma casa que já foi sua, mas que representa em simultâneo a presa preferida do internacional português desde que chegou à Luz. O Sp. Braga é não só a equipa à qual Pizzi mais golos marcou até agora (4), mas também um adversário que viu o jogador encarnado fazer mossa nos últimos quatro jogos consecutivos em que participou (ver quadro).Até ao momento, só o Marítimo se aproxima dos arsenalistas neste particular, com três golos encaixados. Não bastasse, a terceira mais cara contratação das águias (14 milhões de euros, atrás dos 16,4 de Rafa e dos 22 de Jiménez) já marcou ao Sp. Braga em três palcos distintos só pelo Benfica: Luz, Pedreira e Municipal de Aveiro. Amanhã, o atleta com mais jogos no plantel tenta ampliar o registo e ajudar os encarnados a manterem-se na liderança.

Autor: Filipe Pedras