Pizzi está com alta voltagem e as boas atuações estão à vista de todos, mas a importância do internacional português na manobra da equipa tem ficado também bem vincada na frieza dos números. A performance em Guimarães eleva-o a patamares superiores aos demais companheiros em vários níveis e serve até de exemplo para o que tem sido a sua campanha até aqui. A marca italiana ganhou fama entre os rivais da 2ª Circular, mas se a estatística apontasse um Ferrari atacante na Luz... seria Pizzi.

No último embate das águias na Cidade Berço, o camisola 21 pegou uma vez mais na batuta e deu o exemplo a vários níveis (ver grafismo). Segundo os dados da ‘Instat’, não só foi o jogador benfiquista que mais passes construtivos (62) – aqui, leia-se, na direção do colega que fica na melhor posição na frente de ataque – realizou, como foi o elemento com maior número de participações ofensivas bem-sucedidas (94). Em ambos os itens, diga-se, superou... André Almeida, que tornou a ser adaptado à lateral esquerda.

Não se ficam por aqui, todavia, os méritos do jogador, de 27 anos. O polivalente médio foi também quem mais passes de rutura arrancou (6, mais um do que Salvio) e ainda mais passes-chave, ou seja, capazes de desbloquear uma determinada situação ou abrir espaços para os companheiros. Neste último capítulo, equiparou-se aos três realizados por Jonas.

Exemplo ao longo da época

No terreno dos vimaranenses foi deixada uma amostra mas, ao longo desta época, Pizzi é também a águia que mais participa em lances de golo (23, mais três do que Salvio), destacando-se ainda na precisão do passe, onde leva quase mais 400 (1.886 para 1.470) do que Nélson Semedo. E no que confere aos referidos passes-chave, o centro-campista é igualmente exemplo na média da equipa em todos os jogos oficiais até ao momento, somando 39, mais dois que o segundo classificado, Gonçalo Guedes.



O elemento mais utilizado por Rui Vitória



Pizzi assume influência comprovada no seio da equipa e Rui Vitória também não tem prescindido, naturalmente, desse contributo. A ponto de o médio só ter falhado até ao momento um jogo oficial das águias, e precisamente o realizado com o P. Ferreira na Taça CTT, uma vez que estava castigado – fora expulso na receção do campeonato ao Rio Ave. Ao todo, o jogador participou em 27 embates, estando no topo desta hierarquia, com mais um do que Nélson Semedo. O lateral-direito soma, porém, mais minutos de competição (2.332, contra 2.219). De resto, Pizzi está a meros três golos de igualar o seu melhor registo neste particular, assinalado ainda ao serviço do P. Ferreira, com os 11 tentos celebrados na campanha 2010/11.



Deve ser poupado no regresso ao Berço



Titular na última deslocação das águias ao terreno do V. Guimarães, Pizzi deverá ser poupado no regresso dos encarnados à Cidade Berço, desta feita a contar para a Taça CTT. À partida, Rui Vitória irá aproveitar para gerir o esforço do internacional no jogo de amanhã, até porque aos tricampeões nacionais basta um empate para garantir o apuramento para a ‘final-four’. Para além disso, o técnico benfiquista tem em carteira opções viáveis para a posição, como é o caso de André Horta, em busca do melhor ritmo.

Autor: Filipe Pedras