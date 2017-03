A importância de Pizzi no rendimento da equipa reflete-se diretamente nos números que apresenta. O internacional português já participou em 41 dos 42 jogos oficiais disputados pelos tricampeões nacionais e, o único que falhou, foi em consequência direta do cartão vermelho que viu frente ao Rio Ave. Em 2017, foi o único elemento que esteve nos 16 jogos realizados pelo Benfica. Inclusive, no Estoril, para a Taça de Portugal, foi ‘obrigado’ a sair do banco para render o lesionado Filipe Augusto.