Um choque com um adversário no meio-campo, aos 25 minutos, deixou Pizzi deitado no relvado a contorcer-se com dores na zona da barriga. A equipa médica das águias, liderada por Ricardo Antunes, entrou de imediato em campo para assistir o camisola 21, que conseguiu colocar-se de pé, ainda que com algumas dificuldades. Pelo sim pelo não, Rui Vitória colocou Chrien a realizar exercícios de aquecimento, mas o médio eslovaco acabou por voltar ao banco. Entraria para o lugar de Pizzi, sim, mas apenas aos 66’.

Recorde-se que o Benfica tem dois jogadores habitualmente titulares em dúvida para o jogo de quarta-feira com o Manchester United: Júlio César e Jonas estão a recuperar de uma lombalgia.