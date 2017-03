Continuar a ler

O jogador das águias acrescentou que se sente "muito bem" . "Nem vale a pena falar disso, do cansaço, porque estou a 100 por cento e com vontade de ajudar. Estou sempre pronto para o que míster decidir."



Para já é desfrutar deste triunfo. "Pensamos no Borussia Dortmund a partir de amanhã. Queremos descansar e recuperar energias para depois pensarmos nessa batalha difícil que vamos ter pela frente." O jogador das águias acrescentou que se sente "muito bem" . "Nem vale a pena falar disso, do cansaço, porque estou a 100 por cento e com vontade de ajudar. Estou sempre pronto para o que míster decidir."Para já é desfrutar deste triunfo. "Pensamos no Borussia Dortmund a partir de amanhã. Queremos descansar e recuperar energias para depois pensarmos nessa batalha difícil que vamos ter pela frente."

Pizzi reconhece que o Feirense foi um adversário muito complicado para o Benfica que venceu por 1-0 . "Já sabíamos que ia ser um jogo bastante complicado. O Feirense bate-se bem em casa, neste campo muito complicado, mas, desde o primeiro momento, entrámos fortes, concentrados e com vontade de ganhar. São três pontos importantes para esta caminhada que será difícil até ao final", referiu o autor do golo das águias.Pizzi destacou o empenho de toda a equipa para levar o Benfica a um triunfo muito importante. "Acho que o mais importante, além do golo, foi ter ajudado o Benfica a vencer. Não podemos analisar apenas a minha exibição, mas de todos. Houve grande entreajuda num campo difícil e com um tempo complicado. É de salientar a grande exibição que fizemos. Podíamos ter marcado mais, mas o mais importante foi termos ganho."

Autor: Pedro Ponte