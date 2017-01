@renatosanches35 fiz de ti jogador ! Não percam hoje a partir das 23h na SPORT TV + "Os amigos do Simão " com o nosso puto Bulo ! #carregabenfica Um vídeo publicado por pizzi21 (@pizzi21) a Jan 24, 2017 às 4:43 PST

Renato Sanches revelou que Pizzi lhe pediu 10 por cento do ordenado que ganha no Bayern Munique, tudo porque, terá garantido o médio do Benfica, Renato está nos bávaros "graças a ele". O episódio, contado pelo internacional português no programa 'Os amigos do Simão', que será emitido esta noite, às 23 horas, na Sport TV+, e que, já foi comentado pelo camisola 21 das águias de forma divertida."Renato Sanches, fiz de ti jogador", escreveu Pizzi no Instagram.

Autor: Sofia Lobato