O sonho do Benfica na Liga dos Campeões chegou ao fim, mas o médio Pizzi destaca o bom desempenho da equipa na competição, apesar da derrota pesada sofrida na Alemanha."Estamos muito orgulhosos pelo nosso percurso, queríamos dar uma alegria aos adeptos, mas saímos daqui de cabeça levantada", realçou, explicando, posteriormente, o que correu mal: "O golo sofrido logo no início do encontro não estava nos planos, mas a equipa reagiu bem. Conseguimos controlar o jogo na primeira parte. Depois tivemos uma boa oportunidade a abrir a segunda parte, não concretizámos e depois sofremos dois golos em dois ou três minutos e deitou a nossa estratégia a perder".A equipa de Rui Vitória estava avisada para o poderio alemão, mas ainda assim, Pizzi reconhece as dficuldades sentidas para travar os avançados do Borussia Dortmund. "Tentámos sempre jogar, impor o nosso futebol, mas tínhamos uma equipa excelente pela frente. Não se pode falar em falta de concentraçlão. Defrontámos uma grande equipa e quando abordas mal um lance sofres o golo. Estamos na Champions, frente aos melhores. A partir de amanhã já pensamos no campeonato. O objetivo é sermos tricampeões", avisou o médio.

Autor: Valter Marques