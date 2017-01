Pizzi não conseguiu esconder as dificuldades no final do encontro com o V. Setúbal e já, quando se deslocava para o autocarro das águias eram evidentes as dificuldades que sentia.A coxear e sem conseguir calçar o pé direito devido ao inchaço, o jogador será reavaliado em breve, com o objetivo de averiguar a gravidade da situação.

Autor: Valter Marques