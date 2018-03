Pizzi falou em entrevista à revista "Jogadores", do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol, e abordou a génese da alcunha que celebrizou o futebolista que nasceu com o nome Luís Miguel Fernandes."Não foi algo que eu quisesse ou sonhasse, mas foi ficando e agora, sinceramente, é uma alcunha bonita e de que todas as pessoas gostam. Sou médio e gosto quando as pessoas falam do Maestro, mas isso não é importante, o que importa é ser mais um jogador, no meio ou na frente, a ajudar o Benfica", reiterou o internacional português que não descura acabar a carreira na Luz."Ainda só tenho 28 anos e falar no final da carreira é bastante relativo. O que posso dizer é que estou muito feliz aqui, renovei contrato até 2022 e a verdade é que estou muito bem nesta casa. Fui sempre acarinhado por toda a gente desde o primeiro momento e se eventualmente terminasse a minha carreira aqui, seria muito feliz porque o faria num clube tão grande como o Benfica", acrescentou.

Autor: Flávio Miguel Silva