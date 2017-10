Continuar a ler

Posteriormente, as águias visitaram o Sporting na Taça de Portugal e Pizzi foi finalmente opção inicial. A partir daí, não mais ficaria no banco por dois encontros consecutivos. Até esta sexta-feira.



Recorde-se que Rui Vitória tinha abordado a situação do médio na antevisão do jogo com o Feirense, dizendo que foi necessário fazer " Posteriormente, as águias visitaram o Sporting na Taça de Portugal e Pizzi foi finalmente opção inicial. A partir daí, não mais ficaria no banco por dois encontros consecutivos. Até esta sexta-feira.Recorde-se que Rui Vitória tinha abordado a situação do médio na antevisão do jogo com o Feirense, dizendo que foi necessário fazer " um intervalo " para que Pizzi voltasse ao seu rendimento habitual.

No encontro desta sexta-feira diante do Feirense , Pizzi voltou a começar no banco de suplentes, à semelhança do que tinha feito na jornada passada na Vila das Aves. Se já era invulgar ver Pizzi não ser primeira opção para os lados da Luz, duas vezes seguidas é ainda mais raro.Para encontrar dois encontros consecutivos em que o transmontano tenha sido suplente temos de recuar praticamente dois anos, até novembro de 2015. Na altura, o médio vinha numa sequência de jogos sem ser titular, tendo mesmo ficado 'só a ver' a partida com o Tondela a partir do banco. No encontro seguinte, diante do Galatasaray, entrou para os 10 minutos finais. Seguiu-se novo jogo sem participação de Pizzi, na receção ao Boavista.

Autor: Luís Miroto Simões