Pizzi desvalorizou o estatuto de suplente nos últimos encontros do Benfica, sublinhando que faz parte do trajeto de qualquer jogador e que luta por voltar ao onze. Na antevisão ao jogo de terça-feira no terreno do Manchester United, o médio encarnado frisou que a equipa lutará pela vitória, até pela necessidade urgente de pontos na Liga dos Campeões.



Ambições de apuramento são realidade ou sonho? "É uma realidade. Se não, não valia a pena vir a Manchester jogar. Temos a ambição de ganhar e sabemos que é complicado pois vamos apanhar uma excelente equipa, com um excelente treinador, mas temos essa ambição. Até ser matematicamente possível vamos continuar focados no nosso objetivo, que é chegar aos oitavos-de-final."





