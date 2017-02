Pizzi não deixou de exultar o triunfo "num jogo complicado" com o Sp. Braga (0-1) que recolocou os encarnados na liderança do campeonato. "Já sabíamos que iria ser um jogo complicado. O Sp. Braga é uma excelente equipa, com um bom treinador e muitos bons jogadores. Mas desde o primeiro momento estivemos conscientes das dificuldades, estivemos juntos e é uma vitória de toda a equipa e não individual. É mais uma vitória que mostra a força do Benfica", afirmou o internacional português que ainda destacou o desempenho do advsersário: "Foi bastante duro. O Braga também tem excelentes jogadores, mas estivemos sempre juntos e foi uma vitória justa da nossa parte, que nos coloca de novo no primeiro lugar, que é o nosso objetivo desde o primeiro momento".

Em declarações à Sport TV, o médio garante que a equipa do Benfica "não respira de alívio" após este triunfo. "Foi uma boa vitória e não tem a ver com alívio. É de enaltecer toda a união do Benfica desde o primeiro momento", acrescentou o jogador que ainda recordou o lance do golo: "O Assis é um excelente jogador, como tem vindo a provar e foi um bom duelo a meio-campo. Tive a felicidade de recuperar a bola e dar golo, mas o que importa é realçar a equipa e toda a força do Benfica".

Para terminar, o camisola 21 ainda recusou estar a sofrer de quaisquer sinais de fadiga. "Estou muito bem, estou a cem por cento e com vontade de ajudar a conquistar vitórias. E queria mandar um abraço a todos os bragantinos. Eles sabem bem porquê", concluiu.

Autor: Filipe Pedras