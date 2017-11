Continuar a ler

O programa "Integridade no Futebol" contempla um conjunto de ações que visa combater eventuais atos de corrupção no âmbito do chamado match fixing (resultados combinados), sendo intenção da FPF, do SJPF e da Liga Portugal alertar e dotar os jogadores com conhecimentos e ferramentas de segurança, como é exemplo a plataforma "Deixa-te de Joguinhos", disponibilizada online pelas três entidades, e onde podem ser denunciadas quaisquer tentativas ou abordagens suspeitas.



Numa iniciativa conjunta da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e da Liga Portugal, os plantéis do Benfica, FC Porto e Sporting foram esta sexta-feira os alvos do plano de formação do programa "Integridade no Futebol", dedicado ao combate à viciação de resultados.Rute Soares, Integrity Officer UEFA/FPF, e João Oliveira, responsável pelo gabinete jurídico do SJPF e especialista na matéria do combate à viciação de resultados, foram os responsáveis pelo ato formativo, que contou ainda com a presença de Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga.