Depois de anunciado que o vídeo-árbitro será utilizado na final da Taça de Portugal, o Conselho de Arbitragem da FPF tratou de explicar como funciona.No passado dia 17, o vice-presidente daquele organismo, João Ferreira, esteve no Seixal acompanhado de Bertino Miranda e Ricardo Duarte, dando todas as explicações a jogadores, treinadores e elementos que integram a estrutura do futebol do Benfica.