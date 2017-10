O histórico do Benfica frente ao Olhanense, em jogos a contar para a Taça de Portugal, é 100 por cento favorável, o que dá ainda mais confiança aos comandados de Rui Vitória antes do compromisso desta noite, no Estádio Algarve, a contar para a 3ª eliminatória da competição. Ora, os seis jogos já realizados entre as duas equipas para a prova rainha ‘caíram’ sempre para o lado dos encarnados, que marcaram um total de 29 golos e sofreram apenas seis.

O último jogo entre águias e algarvios nesta competição não foi assim há tanto tempo. Em 2010/11, no Estádio da Luz, a equipa do Benfica, então orientada por Jorge Jesus, goleou os homens de Olhão por expressivos 5-0, com Saviola, Cardozo (2), Salvio e Luisão a registarem o nome na lista de marcadores. Dessa equipa, só restam mesmo no plantel o extremo argentino e o capitão.

Mais distantes no tempo está a outra mão-cheia de embates. Se quatro deles foram disputados na década de 60, numa altura em que a Taça de Portugal ainda se disputava a duas mãos, o primeiro aconteceu mesmo na década de 40, ainda no estádio do Campo Grande. Estávamos na época 1947/48, mais precisamente a 6 de junho de 1948, e as águias saíam com um triunfo por 5-2 nos 16 avos-de-final. Desse jogo não existem registos em Record... que seria fundado mais de um ano depois.

Autores: João Soares Ribeiro e Pedro Ponte