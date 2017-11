Rui Vitória realizou um trabalho específico com o plantel na última paragem da competição para as seleções que parece ter resultado. Em seis partidas, o Benfica venceu quatro, e as duas derrotas registaram-se na Champions, frente ao Manchester United, onde as exibições até acabaram por amenizar os desaires.

Se na UEFA os resultados não foram os desejados, a nível interno os objetivos foram alcançados pois as águias venceram a partida com o Olhanense relativa à Taça de Portugal (1-0) , e os desafios do campeonato frente a D. Aves (3-1), Feirense (1-0) e V. Guimarães (3-1). Este conjunto de resultados permitiu à equipa reduzir para um ponto a diferença em relação ao Sporting.

