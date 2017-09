O Manchester United não vai poder contar com Paul Pogba por um período superior ao que foi estabelecido inicialmente pelo departamento médico do clube depois de avaliar a lesão que o médio sofreu aos 19 minutos do jogo da Liga dos Camepões (Grupa A) diante do Basileia (3-0), a 12 de setembro.



"[Pogba] está lesionado, não pode jogar [frente ao Crystal Palace]. A lesão dele não é das que nos pode dar alguma esperança, como sucede com o [Antonio] Valencia ou o [Phil] Jones - com estes temos esperança porque os vemos nos treinos e podemos pensar positivo [quanto a um regresso a curto prazo]", explicou José Mourinho em conferência de imprensa, reforçando:

Continuar a ler