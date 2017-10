O comentador Pedro Adão e Silva deu o mote no seu mais recente artigo em Record, manifestando-se contra o facto do Benfica apresentar, esta temporada, um equipamento alternativo cinzento. "Em Basileia, e, sintomaticamente, também na Madeira, o Benfica entrou em campo de pijama", escreveu, ironicamente.

O confesso benfiquista foi mais longe ao considerar que a equipa "jogou com um equipamento inenarrável", reforçando que o mesmo nada tem a ver com as cores do Benfica, tal como o símbolo estampado a preto e branco. Pedro Adão e Silva considera mesmo que está em causa uma falta de respeito à história do Benfica, pelo que sugera que não se "hesite por um momento na defesa do clube".

