A PSP deteve, antes do encontro entre o Benfica e o Borussia, seis adeptos alemães, cinco por posse de material pirotécnico e um por agressão a agente da autoridade (arremesso de garrafa de cerveja), disse, a Record, fonte da PSP.

O mesmo interlocutor disse desconhecer a agressão ao oficial de ligação dos adeptos pelas forças policiais, como denunciaram os alemães, nas redes sociais, ainda na terça-feira à noite. Contactado pelo nosso jornal, o Borussia não respondeu até ao fecho desta edição.

De qualquer forma, os seis apoiantes do Borussia foram ontem presentes a tribunal. Assim como um português, detido no final do encontro, por resistência e coação sobre agente da autoridade.

Por outro lado, a ASAE deteve quatro pessoas por venda de bilhetes na ‘candonga’ para o Benfica-Borussia Dortmund.