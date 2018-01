Continuar a ler

Já fonte oficial do Benfica afirmou ao 'Correio da Manhã': "Sobre os mails não temos mais nenhum comentário a fazer. Quem os roubou também os planta".



O CM consultou um especialista de direito penal que esclareceu que, de acordo com o artigo 9º na Lei 20 de 2008, se for provado que Carlos Janela é mesmo o autor deste email e da criação do blog, incorre num crime de corrupção ativa que pode ser punido com pena de prisão até três anos ou pena de multa. "O crime consuma-se mediante a simples promessa ou pedido", esclareceu.





Já fonte oficial do Benfica afirmou ao 'Correio da Manhã': "Sobre os mails não temos mais nenhum comentário a fazer. Quem os roubou também os planta".O CM consultou um especialista de direito penal que esclareceu que, de acordo com o artigo 9º na Lei 20 de 2008, se for provado que Carlos Janela é mesmo o autor deste email e da criação do blog, incorre num crime de corrupção ativa que pode ser punido com pena de prisão até três anos ou pena de multa. "O crime consuma-se mediante a simples promessa ou pedido", esclareceu.

O 'Correio da Manhã' avança este sábado que a Polícia Judiciária (PJ) acredita que Carlos Janela terá sido o autor do e-mail alegadamente enviado para o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, no qual propõe a criação de um blogue, que implicaria a organização de uma rede de informadores, composta por jornalistas de alguns dos principais órgãos de informação nacionais.Segundo o diário da Cofina, a PJ acredita que o gestor de futebol é o criador do documento devido "às características técnicas" do mesmo. Em declarações ao jornal, o gestor voltou a negar a autoria da comunicação, tal como já afirmara a Record . "Respeitando essa instituição [PJ], afirmo que está completamente enganada", disse ao CM.