Recentemente contratado, Porcellis tem demonstrado uma assinalável veia goleadora, que agora pretende manter. "Cheguei há duas semanas e receberam-me muito bem. É o meu segundo jogo aqui e já disse aos meus colegas que temos de sair desta situação pelos adeptos. Não é qualquer clube que traz a quantidade de adeptos que o Leixões trouxe à Luz", elogiou, agradecendo o apoio recebido.



Autor dos dois golos do Leixões na derrota por 6-2 em casa do Benfica , o avançado brasileiro Rafael Porcellis enalteceu a atuação da equipa de Matosinhos, por ter atuado "olhos nos olhos" contra o clube da Luz, frisando que poucas são as equipas que vão à Luz e marcam dois golos."Foi um bom jogo para mim pelos dois golos. Fico feliz por termos vindo aqui e saber que jogámos olhos nos olhos contra o Benfica. É quase impossível travar o ataque deles mas não é qualquer equipa que chega aqui e consegue fazer dois golos. Os adeptos agradeceram o nosso empenho no final. Lutámos e jogámos para a frente. Não viemos fechados como disse o mister. Disse para nos divertirmos e foi o que fizemos. Demos um pouco de alegria e esperança aos adeptos que vieram aqui em grande número. A ideia é sairmos da zona baixa da tabela. É difícil para o Benfica na Luz. Fizemos dois e poderíamos ter feito mais um. Eles são o Benfica e têm grandes jogadores mas nós saímos de cabeça erguida", começou por dizer, à SportTV.

Autor: Flávio Miguel Silva