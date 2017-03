Continuar a ler

Estas alterações têm apenas efeito em 2018/19, pois na qualificação para 2017/18 são tomados em consideração o ranking UEFA que se registava no final da época passada. Por isso, os dois primeiros da Liga NOS ainda se vão apurar diretamente para fase de grupos da Champions e o 3.º classificado entrará na 3.ª pré-eliminatória. A estes há que juntar as três equipas que participarão na Liga Europa. Assim, torna-se ainda mais difícil uma eventual recuperação de Portugal nos próximos anos, até porque vamos eliminar o nosso melhor registo das últimas cinco épocas (2012/13) no início de 2017/18 - mesmo que a Rússia não some mais pontos no que resta desta temporada, a vantagem desta em relação a Portugal será sempre superior a três pontos. Um cenário que não augura nada de bom em relação ao futuro. Explica-se desta forma o facto de termos sido ultrapassados pela Rússia na luta pelo 6.º lugar - no caso da França já há muito se sabia que ficaria na 5.ª posição. E o pior é que os russos ainda podem aumentar a vantagem (neste momento cifrada em 1,2 pontos) pois tem Krasnodar e Rostov em prova na Liga Europa, continuando assim com boas hipóteses de continuar a cimentar a diferença.

Tal como já se perspectivava, com a confirmação do adeus do FC Porto à Liga dos Campeões, Portugal vai mesmo terminar esta época no 7.º lugar do ranking UEFA, ficando assim sem uma equipa na Champions em 2018/19. Assim, nessa temporada, apenas o campeão terá acesso direto à fase de grupos, enquanto o 2.º classificado da Liga NOS entrará em competição na 3.ª pré-eliminatória, tendo ainda que ultrapassar o playoff para se juntar à elite do futebol europeu.Depois de ter terminado as cinco temporadas anteriores no 5.º posto - colocando assim duas equipas diretamente na fase de grupos -, Portugal acaba punido pelo fraco desempenho dos clubes nacionais nas Eurotaças em 2016/17. É que se Benfica e FC Porto ainda chegaram aos 'oitavos' da Champions, Sporting, Sp. Braga, Rio Ave e Arouca desiludiram. Assim, a performance desta época (8,083 pontos) e a pior dos portugueses desde 2008/09 (6,785 pontos).