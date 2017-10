O Benfica até pode queixar-se de algum azar em alguns dos jogos já disputados esta temporada, uma vez que já chegou à dezena de remates aos postes adversários. Ora, três destes remates surgiram na sequência de lances de bola parada mas, curiosamente, sempre em partidas que os encarnados acabaram por vencer. Em Chaves, por exemplo, o Benfica somou um triunfo suado, por 1-0, mas antes do golo de Seferovic já Luisão tinha cabeceado à trave, depois de um livre indireto batido por Pizzi. Esta situação repetiu-se posteriormente na receção ao Belenenses, num jogo ganho pelos encarnados com autoridade (5-0). Mais recente foi o livre direto que Grimaldo bateu diretamente contra o poste da baliza do Paços de Ferreira, no Estádio da Luz.