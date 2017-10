Nuno Almeida foi o árbitro nomeado para o Aves-Benfica e as reações nas redes sociais, especialmente azuis e brancas, não se fizeram esperar. É que o algarvio já foi rotulado de ‘Ferrari vermelho’ no ‘Dragões Diário’, newsletter do FC Porto, e os adeptos portistas mostraram o descontentamento com a nomeação em fóruns e blogs afetos ao clube. No entanto, o histórico mostra que os três grandes só tropeçaram uma vez cada com o árbitro, de 42 anos, a dirigir.

Analisando os jogos da Liga, o FC Porto é que tem uma maior percentagem de vitórias com Nuno Almeida, uma vez que venceu nove dos 10 encontros (90%), tendo perdido um (1-0 com o Marítimo em 2013/14), como se pode ver no quadro. Já o Benfica tem 80% de triunfos (a única derrota foi em Arouca, por 1-0, na 2ª jornada da edição 2015/16), enquanto o Sporting é o que menos celebra quando o algarvio é dono do apito. Os leões triunfaram em oito jogos (72,7%), ao passo que empataram dois e só perderam um.

Máximos absolutos Ao analisar os números dos árbitros da Categoria C1 em encontros dos três grandes, chegamos à conclusão de quais são os que estão em jogos mais eficazes de cada uma das equipas. Bruno Esteves está no topo da lista das águias, uma vez que os encarnados têm um pleno de 12 vitórias com o setubalense. Já Luís Ferreira apitou quatro triunfos do FC Porto – Bruno Esteves fica no lugar mais baixo do pódio –, ao passo que o Sporting só sabe festejar (em quatro jogos) quando Manuel Oliveira está nomeado.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto