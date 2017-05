O prémio de campeão nacional que Luís Filipe Vieira prometeu estar nas contas dos jogadores nos próximos dias será dividido de forma igual por todos os elementos do plantel, independentemente do estatuto ou tempo de utilização. Esta é uma forma de premiar jogadores menos utilizados, mas que assumem importância na rotina diária do grupo de trabalho.

Esta é uma medida que transita da temporada transata, altura em que Luisão sugeriu que o prémio de campeão nacional devia ser distribuído de forma igual por todos os jogadores. Tal como aconteceu na altura, o plantel encarnado terá direito a 2 milhões de euros, que será partilhado por jogadores, treinadores adjuntos, pessoal médico, e staff que acompanha o futebol. Rui Vitória, como é do domínio público, terá direito a um milhão de euros, verba que está estipulada no seu contrato.