Os prémios do título já estão pagos! No último sábado, no final do encontro frente ao V. Guimarães (5-0), que coroou o Benfica como tetracampeão nacional – um feito inédito na história do clube da Luz –, Luís Filipe Vieira desceu ao balneário e discursou perante o plantel, deixando a garantia, no final, de que "o dinheirinho" estaria nas contas "amanhã ou depois". Ora, segundo as informações recolhidas por Record, jogadores e restante staff já receberam o prémio de 2 milhões de euros (a dividir por todos) prometido pelo presidente.

Como o nosso jornal escreveu na edição de ontem, o estatuto de cada futebolista no plantel ou o tempo de utilização ao longo desta temporada não foram tidos em conta na hora de dividir os 2 milhões de euros por todos. O prémio foi igual para todos, sendo que esta medida já havia sido tomada em 2015/16. Rui Vitória é mesmo o único que não entra nesta contabilidade, uma vez que o contrato que o liga ao Benfica (até 2020) já estipulava que o treinador teria direito a receber 1 milhão de euros no caso de guiar os encarnados ao título.

Numa altura em que a época se aproxima a passos largos do final, Luís Filipe Vieira oferece, desta forma, um incentivo ao grupo, mostrando reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo de 2016/17. É que, como Rui Vitória fez questão de referir, o Benfica esteve no comando do campeonato durante cerca de nove meses. Taça de Portugal Resta apenas uma partida para o final do campeonato – frente ao Boavista, já este sábado –, e, depois, os encarnados entram na semana de preparação para a tão ambicionada final da Taça de Portugal, no Estádio do Jamor, onde também terão pela frente o V. Guimarães. Ora, a ambição da conquista de mais um título está sempre presente e, em caso de triunfo, os jogadores sabem que têm à espera outro incentivo financeiro – ainda que significativamente menor ao da vitória no campeonato. Recorde-se que as águias vão voltar ao Estádio Nacional depois de uma ausência de três temporadas. Em 2013/14, recorde-se, a equipa então orientada por Jorge Jesus atingiu a final e derrotou o Rio Ave por 1-0. No comando dos vila-condenses estava... Nuno Espírito Santo.

Autores: João Soares Ribeiro e Pedro Ponte