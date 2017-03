Continuar a ler

"Não foi necessário fazer uma apresentação em vídeo, eles estavam documentados", conta o líder do Gafanha, a, observando que a resposta é de que "os árbitros não prejudicam, têm é dias maus, menos conseguidos, e que não prejudicam com intenção". Seja como for, adianta, o clube foi "pedir que os seus jogos tivessem um nível de arbitragem melhor". "Na fase regular, o nível de arbitragem melhorou, tivemos arbitragens isentas."Tudo mudou na fase de apuramento do campeão. "Quem olhar para a ficha [do jogo com o Vildemoinhos], pensa que uma equipa é um bando de arruaceiros e a outra correta, pois nem um cartão viu." No último fim de semana, o empate (1-1) no terreno do Amarante foi "falseado por uma tarde menos conseguida de um árbitro assistente". "As tardes menos conseguidas calham sempre aos mesmos…"Perante este cenário, o dirigente falou com Paulo Costa, que assistiu ao Amarante-Gafanha, e desdobrou-se em contactos com a Associação de Aveiro esta segunda-feira.