Rui Alves confirmou este sábado ano que diz respeito às negociações avançadas com o Benfica tendo em vista a transferência de Salvador Agra, Hamzaoui e Willyan."Há um princípio de acordo e tudo indica que sim. Porém, o Hamzaoui tem mostrado alguns problemas de adaptação e quer voltar para a Argélia", diz o presidente do Nacional em entrevista ao 'Correio da Manhã'.Questionado sobre se os três jogadores têm qualidade para vinhgar num clube com as dimensões do Benfica, Rui Alves respondeu: "Acho que estes são casos de contratações com visão empresarial. É uma prática comum no Benfica, que já fez ótimos negócios com jogadores que nunca vestiram a camisola do clube".

Autor: Sandra Lucas Simões