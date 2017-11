Continuar a ler

"Não entendo por que ele não está bem. É um jogador excecional. Eu só lamento que, para a realidade do futebol brasileiro, é difícil haver uma possibilidade de repatriação, neste momento, em que o jogador está no topo da carreira. É um jogador de 20 e poucos anos, um jogador 'top'", concluiu. E prosseguiu, sublinhando não entender o 'desaparecimento' do camisola 11 dos encarnados. "Aqui, ele sempre foi um jogador fora-de-série", apontando um "problema de confiança" ou a dificuldade em entrosar-se "no estilo de jogo do Benfica", até porque o avançado "não é um ponta-de-lança", mas sim um jogador que "joga mais pelas alas"."Não entendo por que ele não está bem. É um jogador excecional. Eu só lamento que, para a realidade do futebol brasileiro, é difícil haver uma possibilidade de repatriação, neste momento, em que o jogador está no topo da carreira. É um jogador de 20 e poucos anos, um jogador 'top'", concluiu.

O Santos bem gostaria de o receber, mas Gabriel Barbosa é um sonho "muito difícil", que "está fora da realidade" do emblema brasileiro. Quem o diz é Modesto Roma Jr., presidente do clube, que ainda assim não descarta receber o jogador a alinhar atualmente no Benfica, tal como Record adianta esta quinta-feira "Adoraria poder tê-lo de volta. O Gabriel é um craque, um grande jogador, um fora-de-série. É um dos grandes nomes, das nossas grandes revelações. É um jogador de explosão, de chegada. É um jogador rápido, que tem muita dedicação, muita preparação física, que se dedica a manter a forma física. Estas coisas são importantes num atleta e, isso, o Gabriel tem", afirmou à Rádio Renascença.