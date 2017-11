Agarrado à calculadora para fazer as contas da continuidade na Europa, o Benfica tem de começar por fazer história: ganhar pela primeira vez ao CSKA Moscovo, o que nunca aconteceu. Em três encontros, os encarnados empataram uma vez e perderam duas, a última das quais (1-2) a 12 de setembro passado, no Estádio da Luz, no arranque da fase de grupos da prova dos milhões.

Antes, Benfica e CSKA encontraram-se em fevereiro de 2005, nos ‘dezasseis avos’ da Taça UEFA, antecessora da Liga Europa. As águias foram derrotadas por dois golos sem resposta, a 17 daquele mês, num jogo realizado em Krasnodar, a mais de mil quilómetros de Moscovo, face ao mau estado do relvado do seu estádio; uma semana depois, registou-se igualdade a uma bola no Estádio da Luz.

