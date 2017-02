Rui Vitória cumpre hoje o primeiro duelo com o Estoril na prova rainha. Enquanto treinador, defrontou o conjunto da Linha em 13 ocasiões, mas nunca na Taça de Portugal. O saldo é favorável ao benfiquista, mas sem claro domínio: seis triunfos, três empates e quatro derrotas.Rui Vitória defrontou o Estoril nos dois campeonatos profissionais, por Fátima, V. Guimarães e Benfica. De águia ao peito, o treinador nascido em Alverca venceu os três em bates – um na Luz e dois na Amoreira.Curiosamente, hoje regressa ao estádio do Estoril, onde ganhou , por 1-0, a 17 de dezembro, na estreia de Pedro Carmona como treinador dos canarinhos. Foi também no Estádio António Coimbra da Mota que o Benfica iniciou a caminhada para esta edição da Taça de Portugal, derrotando o 1º Dezembro, por 2-1, a 14 de outubro.