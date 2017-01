A condição física de Fejsa é gerida com bastante precaução pelos responsáveis clínicos das águias, tendo em conta o seu longo historial de lesões, desde que chegou ao clube. O médio volta a dar mais uma dor de cabeça aos responsáveis médicos do Benfica, o que se verifica pela terceira vez, só esta época. Recorde-se que regressou lesionado da seleção, em setembro, e que frente ao D. Kiev sofreu uma entorse no tornozelo que o obrigou a parar cerca de três semanas.