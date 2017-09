O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu arquivar o processo disciplinar interposto pelo Sporting a Rui Vitória, Rui Costa e Paulo Gonçalves. Em causa esteve uma participação do Sporting, que acusou tanto o treinador como os dirigentes encarnados de pressionarem a equipa de arbitragem de Artur Soares Dias no intervalo do dérbi de Alvalade da época passada, que terminou empatado (1-1).Ora, segundo o CD da FPF, o processo disciplinar foi arquivado devido à "inexistência de indícios de prática de qualquer infração disciplinar", como se pode ler no Mapa de Castigos.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto