A secção não-profissional do Conselho de Disciplina (CD) instaurou um processo disciplinar ao Benfica devido às cenas de violência na bancada do pavilhão do Sp. Braga, em jogo da última jornada do campeonato de futsal.

De acordo com o mapa de castigos divulgado nesta sexta-feira, o emblema minhoto foi multado em 51 euros pelos insultos dos seus adeptos aos adversários.

O mesmo documento revela ainda uma suspensão de 15 dias a Nuno Valente, treinador do Trofense, pela expulsão registada no encontro diante do Canelas 2010.

Autor: Sérgio Krithinas