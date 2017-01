A rádio venezuelana Once Titular adiantou esta quarta-feira que o Benfica é uma das equipas interessadas na contratação de Yangel Herrera, médio defensivo de 19 anos que representa o Atlético Venezuela e que de momento se encontra a disputar o Campeonato Sul-Americano de Sub-20, no qual é capitão da sua seleção.Titular na sua equipa, pese embora a sua tenra idade, Yangel Herrera já se estreou também na seleção principal, tendo entrado na fase final do encontro com o Brasil, que a Venezuela perdeu por 2-0, em outubro de 2016. Caso se mude para a Luz, Herrera será o segundo jogador venezuelano com vínculo às águias, juntando-se a Jhon Murillo, atualmente cedido ao Tondela.

Autor: Fábio Lima